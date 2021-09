Verkehrsunfall Zerbst: Auto- und Fahrradfahrer stoßen bei Unfall zusammen

Auf der Kirschallee in Zerbst ist es am Donnerstagnachmittag, 2. September, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der beteiligte 17-jährige E-Bike-Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.