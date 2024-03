In Zerbst ist ein Streit zwischen zwei Passanten und einer Männergruppe eskaliert. Die beiden Passanten wurden daraufhin zusammengeschlagen. Sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

In Zerbst wurden zwei Passanten von einer Männergruppe krankenhausreif geprügelt.

Zerbst/DUR. - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Alte Brücke" in Zerbst kam es laut Polizei am Mittwoch zu einer Schlägerei. Hierbei sollen den ersten Ermittlungen zufolge gegen 20.30 Uhr mehrere Personen auf zwei Passanten eingeschlagen haben.

Wie berichtet wurde, benutzte eine Männergruppe die komplette Straßenbreite und war zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs. Als zwei Passanten im Alter von 25 und 27 Jahren die Männer auf ihr Fehlverhalten hinwiesen, brach laut Polizei ein Streit aus.



Nach einer verbalen Auseinandersetzung gingen die Männer laut Bericht dann auf die zwei Passanten los. Demnach schlugen und traten die Männer auf die 25- und 27-Jährigen ein - wohl auch noch, als diese schon am Boden lagen.

Danach flüchtete die Männergruppe, heißt es weiter. Die beiden verletzten Passanten wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht.