Zurück ins Gefängnis: Dauer-Straftäter am Dessauer Bahnhof mit Drogen erwischt

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei in Dessau ins Netz gegangen.

Durch eine Kontrolle am Dessauer Bahnhof konnte ein per Haftbefehl gesuchter Mann gefunden werden.

Dessau-Roßlau (vs) - Am Montag, 31. Januar, kontrollierten

Bundespolizisten gegen 18.00 Uhr einen 41-Jährigen auf dem Dessauer Hauptbahnhof. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass er per Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung gesucht wurde. Die Bundespolizisten setzten den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann davon in Kenntnis

und nahmen ihn fest.

Laut des Haftbefehles hatte er in der Vergangenheit aufgrund gleichgelagerte Delikte bereits 15 Monate Freiheitstrafe verbüßt. Nur

zehn Monate später wurde er erneut strafffällig. Die Bundespolizisten nahmen den Deutschen zunächst mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten circa 2,2 Gramm vermutlich Cannabis fest und sicher.

Der Gesuchte wurde gegen 19.30 Uhr einer Haftrichterin am Amtsgericht Köthen vorgeführt. Diese bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 41-Jährige an die Justizvollzugsanstalt in Halle überstellt. Er erhält zudem eine weitere Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.