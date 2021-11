Zwei Vorfälle auf den Straßen von Zerbst: Betrunkene Radfahrer erwischt und Unfall gemeldet

Die Polizei in Zerbst hatte in der Nacht auf den 11. November in Zerbst viel zu tun.

Zerbst (vs) - Der erste Verkehrsvorfall wurde der Polizei am 11. November um 0.00 Uhr gemeldet. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei in Zerbst, Jeversche Straße, gleich zwei alkoholisierte Fahrradfahrer fest, welche mit defekter Beleuchtung fuhren. "Dass beide Radler offensichtlich dem Alkohol etwas zu sehr zugesprochen hatten, war schnell klar", heißt es in der Pressemitteilung.

Bei dem 20-Jährigen waren 1,86 Promille und bei dem 25-Jährigen 2,17 Promille das Ergebnis der Atemalkoholtests. Eine Blutprobenentnahme wurde für beide angeordnet. Den Heimweg haben sie dann zu Fuß angetreten. Gegen sie wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Nur wenige Stunden später dann der nächste Vorfall: Ein 50-Jähriger befuhr in Zerbst gegen 2.10 Uhr mit seinem Mitsubishi die Straße am Springberg mit der Absicht, nach rechts in die Käsperstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Peugeot eines 54-jährigen Fahrers, welcher die Käsperstraße in Richtung Tochheim befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.