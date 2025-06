In der Nacht zu Mittwoch sind zwei Täter in ein Verkaufshäuschen in Wittenberg gewaltsam eingebrochen. Erste Zeugen konnten die Diebe beschreiben.

Diebe brechen in Verkaufshäuschen in Wittenberg ein: So sehen die Täter aus

Wittenberg. - Zwei unbekannte Täter sind am Mittwoch, dem 18. Juni, in der Zeit von 22 bis 22.30 Uhr gewaltsam in ein Verkaufshäuschen in der Dessauer Straße in Wittenberg eingebrochen, übermittelt die Polizei.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Täter konnten nach ersten Zeugenangaben wie folgt beschrieben werden.

Erster Täter:

circa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 190 bis 200 Zentimeter groß

Glatze

bekleidet mit heller Hose und hellem T-Shirt

führte eine Einsatztasche der Bundeswehr mit sich

Zweiter Täter:

deutlich kleiner als der erste Täter

Alter circa 20 bis 30 Jahre

dunkles T-Shirt und eine lange dunkle Hose

mittellanges Haar

führte eine transparente Folientüte sowie zwei Einkaufstaschen mit sich

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Personen oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.