Ein Unbekannter hat ein Kind in der Nähe einer Bushaltestelle in Elsnigk im Osternienburger Land bedrängt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Elsnigk/DUR. - Ein Unbekannter hat am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf Höhe einer Bushaltestelle in der Elsnigker Hauptstraße in der Gemeinde Osternienburger Land ein Kind bedrängt, so die Polizei.

Demnach habe der Mann das Kind nach dem Interesse an sexuellen Handlungen gefragt. Als das Kind dies mehrfach verneinte, sei der Mann über die Osternienburger Straße davongefahren.

Lesen Sie auch: Nazi-Parole zu Pop-Hit „L'amour toujours“ auch in Halle, Magdeburg und Leißling gegrölt

Osternienburger Land: Mann bedrängt Kind sexuell

Nach Angaben des Kindes handelt es sich bei dem Täter um einen wie folgend aussehenden Mann:

circa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 170 bis 180 Zentimeter groß

kräftige Augenbrauen

braune mittellange Haaren

dunkelblaue Jeans mit weißen Flecken

dunkelblaues Basecap

Das mitgeführte Fahrrad sei dunkelblau und von älteren Typs. Am Lenker hat sich ein Fahrradkorb befunden, heißt es weiter.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 entgegen.