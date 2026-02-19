Ein junger Mann ist im Zug nach Halle ohne Fahrschein ertappt worden. Das war jedoch nicht sein einziges Vergehen.

Ertappter Schwarzfahrer flüchtet in Halle vor Polizei und versteckt sich in Erdloch

Halle (Saale). – Mit einem Versteck in einem Erdloch hat ein junger Mann am Mittwoch versucht, sich vor der Polizei zu verstecken, nachdem er im Zug nach Halle ohne gültigen Fahrschein erwischt wurde. Darüber informiert die Polizei.

Wie es heißt, hatte sich der Mann direkt nach seinem Zustieg im Zug nach Halle auf der Toilette eingeschlossen. Der Zugbegleiter habe dies bemerkt, so die Polizei weiter. Da der Mann trotz Zuredens die Toilette nicht verlassen wollte, habe der Zugbegleiter angedroht, die Bundespolizei zu verständigen.

Schwarzfahrer flüchtet über die Gleise vor Bundespolizei

Daraufhin habe der Mann die Tür geöffnet. Beim Ticketkauf habe er jedoch einen Ausweis gezeigt, der offenbar nicht ihm gehörte. Der Zugbegleiter informierte daraufhin die Bundespolizei, die den jungen Mann am Bahnhof in Halle in Empfang nehmen wollte.

Beim Anblick der Beamten flüchtete der Tunesier über die Gleise und versteckte sich in einem alten Bahnhofsgebäude, so die Polizei weiter. Dort fanden die Beamten den 25-Jährigen aber in einem Erdloch.

Auf der Dienststelle habe er weiterhin beteuert, die Person auf dem Ausweis zu sein, so die Polizei. Mittels Fingerabdrucksystem habe dies dann aber eindeutig widerlegt werden können.

Polizei findet Drogen in Erdloch nahe dem Bahnhof in Halle

Bei Tageslicht wurde das Erdloch, in dem sich der junge Mann versteckt hatte, nochmals abgesucht. Mit Erfolg, denn es wurden 247 Gramm einer weißen Substanz - mutmaßlich Drogen - gefunden, heißt es zu dem Sachverhalt weiter.

Der 25-Jährige habe daher Anzeigen wegen Unterschlagung, Betruges und Verstößen gegen das Aufenthalts- sowie Betäubungsmittelgesetz erhalten.