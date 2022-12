Unfall in der Nacht Gleisarbeiter von Zug erfasst: Ein Toter und Schwerverletzte bei Zugunglück in Halle

In der Nacht zum Freitag hat sich in Halle ein schweres Zugunglück ereignet. Eine Gruppe von Gleisarbeitern wurde während der Arbeit von einem Zug erfasst. Es soll Schwerverletzte und einen Toten geben. Was bisher bekannt ist.