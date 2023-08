Teilsperrung der B79 am Mittwochmorgen: Nach einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gibt es zwei Verletzte bei Dardesheim im Harz.

Dardesheim (vs) - Zu einem Unfall mit anschließender Sperrung ist es am Mittwochmorgen in Dardesheim im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst eine 63 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße B79 unterwegs, als sie beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden VW übersah und mit ihm zusammenstieß. Durch den Zusammenprall sollen sich die 63-Jährige und der 26 Jahre alte Golffahrer verletzt haben und ins Krankenhaus gekommen sein.

Die B79 war bis 10 Uhr in diesem Streckenabschnitt zum Teil gesperrt.