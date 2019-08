Shannon Doherty erkrankte 2015 an Brustkrebs und verlor im März ihren TV-Kollegen Luke Perry, der einem Schlaganfall erlag. Nun trauert die US-Schauspielerin ("Beverly Hills, 90210") um ihr Pferd Picasso.

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Shannen Doherty (48, "Charmed - Zauberhafte Hexen") hat sich mit einer emotionalen Traueranzeige von ihrem Pferd verabschiedet. Auf Instagram postete sie am Dienstag ein Foto von Picasso.

Dazu schrieb sie: "Er trug mich perfekt über Hindernisse. Ich vertraute ihm komplett und er vertraute mir. Ich war verliebt, und diese Liebe geriet nie ins Schwanken." Sie habe Picasso vor Jahren zu anderen Pferden auf eine Weide gegeben, damit er frei sei, ihn aber noch oft gesehen. Nun sei Picasso an einem Darmdurchbruch gestorben - "20 Minuten, bevor ich zu ihm kommen konnte. Mein Herz ist zerbrochen".

Die Schauspielerin, bei der 2015 Brustkrebs diagnostiziert wurde, und die sich seither immer wieder öffentlich zu ihren Kampf gegen die Krankheit äußerte, ist seit 7. August in der TV-Neuauflage der 90er-Jahre-Kultserie "Beverly Hills, 90210" zu sehen. Im Oktober wird eine Folge der TV-Serie "Riverdale" mit ihr beim US-Sender "The CW" ausgestrahlt. "Kapitel 58: In Memoriam" ist ihrem TV-Kollegen Luke Perry gewidmet, der im März mit 52 einem Schlaganfall erlag.

