Im November sind Popmusiker Sasha und seine Frau Julia Eltern geworden. Damals hat sich auch Tim Mälzer wahnnsinig gefreut. Jetzt wird der Promi-Koch Teil der Familie.

Berlin (dpa) - Popmusiker Sasha (47) hat für seinen neugeborenen Sohn einen prominenten Paten ausgesucht. Patenonkel werde Fernsehkoch Tim Mälzer (48), sagte der Sänger der Zeitschrift "Gala". "Er hat sich mit am meisten gefreut, dass wir ein Baby bekommen."

Sasha ("If You Believe") und seine Frau Julia waren im November Eltern geworden. Beide sind vom Nachwuchs völlig hin und weg: "Manchmal sitzen wir wie zwei Idioten stundenlang vor diesem Kind und gucken es an", sagte der Musiker. Die beiden teilten sich die Aufgaben: "Ich kann super wickeln! Er beschwert sich da nie."