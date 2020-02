Der Corona-Virus ist mittlerweile auch in Deutschland bestätigt worden. Sachsen-Anhalt wappnet sich für den Ernstfall.

Magdeburg (vs) l In Sachsen-Anhalt wird der ersten Corona-Infizierte erwartet. Volksstimme.de betrachtet in einem Liveblog alle wichtigen Entwicklungen in Sachsen-Anhalt, Deutschland und der Welt.