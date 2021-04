Amerikanischer Basketballclub bietet jedem Fan vor Spitzenspiel eine Corona-Impfung an

Milwaukee. Was in Deutschland an Bürokratie scheitert, ist in Amerika längst Alltag: Das Impfen gegen das Corona-Virus. Eine ganz spezielle Impfung gibt es nun vor dem Basketball-Spiel der Bucks gegen die Nets.

Einzige Vorraussetzung ist, vor dem Spiel in das mobile Impfforum zu gehen und älter als 16 Jahre zu sein. In Zusammenarbeit mit dem Milwaukee Health Department wird die Pfizer-Erstdosis dann vor dem Spitzenspiel verabreicht. Die Zweite soll dann im Department selbst injiziert werden. In Deutschland allein vom vorhandenen Impfstoff nicht realisierbar.