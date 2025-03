Zurzeit tauchen immer häufiger orangene, wichtig erscheinende Postkarten in Briefkästen auf. Doch die Verbraucherzentrale warnt: Dahinter steckt ein Betrug. Worauf Sie jetzt achten müssen.

Rostock. Zurzeit sorgen orangene Postkarten in einigen Teilen des Landes für Verunsicherung. "Wichtige Mitteilung: Leider konnten wir Sie nicht erreichen", steht auf den Karten, die immer häufiger in Briefkästen gefunden werden. Doch was hat es damit auf sich?

Auf den auffälligen, wichtig erscheinenden Postkarten steht, der Empfänger müsse sich innerhalb von sieben Werktagen bei einer Telefonnummer melden. Welches Unternehmen dahinter steckt oder was der Grund für die Kontaktaufnahme ist, steht nicht auf der Karte. Lediglich ein Postfach ist angegeben.

So sehen die Postkarten aus, die für den Betrug eingesetzt werden. Foto: Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern

Verbraucherzentrale warnt vor orangenen Postkarten im Briefkasten

Auf den ersten Blick wirkt die Karte wie eine behördliche Benachrichtigung oder eine wichtige Zustellinformation, was bei den Empfängern für Verunsicherung sorgt. Sie ist das Werk von Betrügern, warnt jetzt die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.

„Der Text und die auffällige Farbe können einen schnell verunsichern und Druck aufbauen. Egal, wie dringend die Nachricht auf der Karte erscheint, man sollte Ruhe bewahren und die abgedruckte Nummer nicht anrufen“, sagt Wiebke Cornelius, Vorständin der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.

Bei der Verteilung dieser bunten Karten handele es sich um eine seit Jahren bekannte zwielichtige Masche, heißt es weiter. Meistens versuchen die Betrüger, Menschen in Abo- oder andere Kostenfallen zu locken.

Verdächtige Postkarte erhalten? Darauf sollten Sie jetzt achten

Wer solche Telefonnummern tatsächlich anruft, gelange häufig an Callcenter-Mitarbeiter, die aggressive Werbemaßnahmen einsetzen oder persönliche Daten abfragen. "Doch egal, wie dringend die Nachricht erscheint, man sollte Ruhe bewahren und die angegebene Nummer nicht anrufen", appelliert Cornelius.

Wer eine dieser Postkarten oder ähnliche erhalten hat und sich über deren Echtheit unsicher ist, könne sich auch direkt bei der Verbraucherzentrale oder dem Verbraucherschutz melden. Wichtig sei, die angegebene Telefonnummer nicht zu wählen und keine Adresse oder Bankdaten weiterzugeben.