10.000 Besucher bei Langer Nacht der Wissenschaften in Jena

Jena - Rund 10.000 Besucher sind am Freitagabend in Jena in die weite Welt der Wissenschaften eingetaucht. Damit sei es gelungen, mit der Langen Nacht der Wissenschaften an die starke Nachfrage von 2019 anzuknüpfen, resümierten die Organisatoren. Den Angaben nach wurden den Besuchern bis Mitternacht 450 Veranstaltungen von mehr als 40 Institutionen geboten. Dazu zählten neben der Universität auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Unternehmen Jenoptik, das Deutsche Patent- und Markenamt sowie verschiedene Max-Planck- und Leibniz-Institute der Stadt. Es ging um Themen wie Klimawandel, den Umgang mit großen Datenmengen und die Vermessung von schwarzen Löchern im All.

Die nächste Lange Nacht der Wissenschaften in Jena ist in zwei Jahren geplant.