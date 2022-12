25.000 Euro Geldstrafe für Werder Bremen wegen Pyro-Vergehen

Bremen - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Werder Bremen bestraft. Wegen des Zündens von Pyrotechnik und des aus Sicht des Verbandes damit einhergehenden unsportlichen Verhaltens der Anhänger im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten SC Paderborn kassierte der Club eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro, wie der DFB am Dienstag bekannt gab. Davon kann der Verein einen Betrag von bis zu 8300 Euro für sicherheitstechnische oder Gewalt-präventive Maßnahmen verwenden.

In der 46. Minute der Partie am 19. Oktober hatten Bremer Zuschauer unter einem Banner mindestens 25 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, hieß es in der DFB-Mitteilung weiter.