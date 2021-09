27-Jährige stirbt nach Frontalaufprall zweier Autos auf der L531

Zwei Autos prallen am Donnerstag auf einer Landstraße in vollem Tempo frontal gegeneinander. Eine junge Frau stirbt, zwei junge Männer werden schwer verletzt.

Polizisten stehen an dem völlig zerstörten Auto auf der Landstraße bei Siegen. In dem Wagen starb eine Frau nach einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Siegen/DUR - Eine 27 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall in Siegen-Eiserfeld (Nordrhein-Westfalen) ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 7 Uhr mit ihrem PKW auf der Landstraße 531 unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Das Auto prallte frontal mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 19-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Mannes in den Graben geschleudert. Der Fahrer sowie der ebenfalls 19-jährige Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die 27-Jährige konnte nur noch tot aus ihrem Auto geborgen werden. Für Bergung und Unfallaufnahme war die L531 an der Unfallstelle etwa vier Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.