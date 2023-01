41-Jähriger in JVA Halle tot in Gefängniszelle gefunden

Halle - Ein 41-Jähriger ist am Dienstagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Halle tot in seiner Zelle gefunden worden. Es werde von einem Suizid ausgegangen, teilte das Justizministerium am Dienstagabend mit. Bedienstete des Gefängnisses hätten versucht, den Mann zu reanimieren. Der Notarzt habe wenig später den Tod des 41-Jährigen festgestellt. Weitere Ermittlungen führen laut Ministerium Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann saß den Angaben zufolge seit Oktober 2022 wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft. Er war in einem Einzelhaftraum untergebracht.