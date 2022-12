49-Jährige in Plauen von Auto erfasst und schwer verletzt

Plauen - Eine Fußgängerin ist in Plauen (Vogtlandkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 49-Jährige überquerte am frühen Dienstagabend im Ortsteil Neundorfer Vorstadt eine Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 37 Jahre alter Autofahrer, der nach links abbiegen wollte, prallte mit seinem Wagen mit der Frau zusammen. Die 49-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.