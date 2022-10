83-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall

Greiz - Ein 83-jähriger Fußgänger ist bei einer Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 51-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 94 (Bruno-Bergner-Straße) in Greiz stadtauswärts unterwegs, als sie mit ihrem Wagen den Rentner erfasste, der die Straße überqueren wollte. Trotz Reanimationsversuchen erlag der 83-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt und wurde psychologisch betreut.

Die Straße war für Fußgänger und Autofahrer gut zwei Stunden lang voll gesperrt. Das Auto der 51-Jährigen wurde zur weiteren Untersuchung abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.