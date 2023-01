Berlin - Eine 9-Jährige ist an einer Tramhaltestelle in Berlin-Lichtenberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei vom Freitag lief das Mädchen am Donnerstagmorgen an der Haltestelle im Ortsteil Fennpfuhl auf die Möllendorffstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 54 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Kind angefahren. Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen am Kopf sowie an Armen und Beinen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallgeschehen.