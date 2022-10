96-Torwart Zieler sieht seine Zukunft in Hannover

Hannover - Ex-Nationaltorwart Ron-Robert Zieler sieht seine Zukunft bei Hannover 96. „Ich kann mir gut vorstellen, noch einige Jahre für 96 zu spielen“, sagte Zieler (33) in einem Interview des Online-Portals „transfermarkt.de“. Zieler war vor einem Jahr von einer Leihe zum 1. FC Köln nach Hannover zurückgekehrt und ist inzwischen wieder Stammtorhüter bei den Niedersachsen. Mit guten Leistungen hat der Keeper seinen Anteil daran, dass Hannover bislang eine gute Saison in der 2. Fußball-Bundesliga spielt. „So wie ich momentan spiele und ich mich fühle, kann ich mir gut vorstellen, noch einige Jahre zu spielen - am liebsten für 96“, sagte Zieler.

Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Doch Sorgen macht sich der Weltmeister von 2014 nicht. „Momentan gibt es noch keine Gespräche. Zu einem gegebenen Zeitpunkt werden sie geführt werden“, sagte Zieler. „Aber ich bin relativ entspannt. Ich genieße es, hier zu spielen, fühle mich in Hannover und im Club sehr wohl. Ich glaube, dass beide Seiten wissen, was sie aneinander haben.“