96-Verteidiger Köhn fiebert Spiel gegen Ex-Club HSV entgegen

Hannover - Der beim Hamburger SV ausgebildete Linksverteidiger Derrick Köhn von Hannover 96 freut sich auf die Zweitliga-Partie gegen seinen Ex-Club. „Da ich ja gebürtiger Hamburger bin, ist es natürlich besonders, bei diesem Spiel aufzulaufen. Viele Freunde werden da sein und ich hoffe umso mehr, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten“, sagte der 23-Jährige vor dem Duell mit dem HSV (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Für die Niedersachsen wird es trotz der eigenen Erfolgsserie eine Niederlage eine Herausforderung gegen den Tabellenführer. „Wir wissen, dass sie ein guter Gegner sind, aber wollen uns auch nicht klein machen: Wir haben die letzten sechs Spiele nicht verloren, auf den HSV kommt somit auch etwas zu“, sagte Köhn selbstbewusst.

96-Trainer Stefan Leitl lobte seinen Abwehrspieler bei der Pressekonferenz vor der Partie: „Ich finde, dass er sich von Anfang an sehr gut akklimatisiert hat und in vielen Phasen über einen großen Zeitraum in den Spielen auch sein Potenzial aufblitzen lässt.“

Zwischen 2013 und 2017 spielte Köhn für verschiedene HSV-Jugendmannschaften, ehe er zu Bayern München II wechselte. Im Sommer holte 96 den gebürtigen Hamburger für geschätzte 500.000 Euro vom niederländischen Club Willem II.