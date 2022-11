Als Akku getarnt: Sächsischer Zoll beschlagnahmt Goldbarren

Leipzig - Zollbeamte haben am Flughafen Leipzig/Halle in einem Paket Goldbarren im Wert von rund 60.000 Euro entdeckt. Die Barren waren als Akku getarnt in technischen Geräten verbaut worden, wie der Zoll am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle, die demnach bereits Ende Juli stattfand, beschlagnahmten die Beamten insgesamt acht Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils 125 Gramm.

Gegen die Beteiligten werde nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt, hieß es weiter. Nach den Angaben vom Dienstag waren die falschen Akkus in Brasilien verschickt worden und sollten weiter nach Hongkong versendet werden.