Angeschlagene Braunschweiger empfangen Paderborn

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hofft vor der schweren Zweitliga-Partie gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn auf die Rückkehr einiger angeschlagener Spieler. „Bei Filip Benkovic hoffen wir, dass es reicht. Bei Immanuel Pherai wird es eng, es könnte eine Punktlandung geben“, sagte Trainer Michael Schiele vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Bryan Henning saß am Dienstag beim DFB-Pokal-Aus gegen den niedersächsischen Nachbarn VfL Wolfsburg (1:2) auf der Bank. Er könnte es nach Einschätzung des Coaches auch rechtzeitig schaffen. „Bei Nathan de Medina steht ein ganz großes Fragezeichen, da wollen wir nichts riskieren“, fügte Schiele hinzu.

Trotz des starken Gegners aus Paderborn, der in der Liga bisher die meisten Treffer erzielte, und am Mittwochabend im DFB-Pokal Bundesligist Werder Bremen im Elfmeterschießen bezwang, glaubt Schiele an die Chance der Eintracht: „Trotz der Ausfälle können wir eine „Jetzt erst recht“-Einstellung entwickeln. Die Jungs, die am Samstag spielen, haben auch die Chance, sich zu präsentieren.“