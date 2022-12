AOK registriert in Brandenburg historischen Krankenstand

Berlin - Niemals zuvor sind in Brandenburg so viele AOK-Versicherte krankgeschrieben gewesen wie Mitte Dezember. Das teilte die Krankenkasse AOK Nordost am Donnerstag mit. Demnach meldeten sich in der zweiten Dezemberwoche rund 60 Prozent mehr Versicherte krank als im Mittel der drei Vorjahre.

Insgesamt gingen in den ersten beiden Dezemberwochen den Angaben zufolge rund 56.700 Krankmeldungen von Brandenburger AOK-Versicherten ein. Im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 waren es im gleichen Zeitraum 34.200 Krankmeldungen.

Der höchste jemals gemessene Krankenstand ist laut der AOK-Analyse vor allem auf den rapiden Anstieg von Erkältungskrankheiten zurückzuführen. Allein in der ersten Dezemberhälfte meldeten sich rund 19.600 AOK-Versicherte wegen eines Atemwegsinfekts krank - im Vorjahresmittel waren es hingegen nur rund 6400 Krankmeldungen. Mitte Dezember 2022 waren damit zweieinhalb Mal mehr Menschen wegen einer Erkältung krankgeschrieben als sonst um diese Jahreszeit üblich.

Die Anzahl der Krankmeldungen wegen einer ärztlich diagnostizierten Grippe lag in den ersten beiden Dezemberwochen mit 464 sogar mehr als dreimal höher als im Vorjahresmittel.