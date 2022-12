Aufbaubank bewilligte Hunderttausende Förderungen

Leipzig - Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren hat die Sächsische Aufbaubank (SAB) Hunderttausende Förderungen bewilligt. In 29 Programmen zählte die Förderbank 222.346 Zusagen, wie die SAB am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach seien vor allem die Wirtschaft, aber auch die Bildung und Soziales, Infrastruktur und Kommunales sowie Umwelt und Landwirtschaft mit insgesamt rund 3,7 Millionen Euro unterstützt worden. Knapp die Hälfte der Förderung sei an das sächsische Gastgewerbe gezahlt worden. Auch für Handelsunternehmen sowie Kfz-Werkstätten und dem Dienstleistungssektor seien zahlreiche Bewilligungen ausgesprochen worden.