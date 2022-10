Auffahrunfall in Elstorf: Beifahrer schwer verletzt

Neu Wulmstorf - Bei einem Autounfall in Elstorf im Landkreis Harburg sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, als der 33-jährige Fahrer eines Transporters übersah, dass ein anderes Auto vor ihm wegen Stau bremste. Er fuhr von hinten auf den Wagen auf, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg am Mittwochmorgen mitteilte.

Die 25-jährige Fahrerin des abbremsenden Autos und ihr ebenfalls 25-jähriger Beifahrer wurden auf ein weiteres Auto vor ihnen geschoben. Der Fahrer des dritten Wagens blieb unverletzt, die 25-jährige Fahrerin und der Transporterfahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer des mittleren Unfallautos verletzte sich schwer. Er musste aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.