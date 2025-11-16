Ein Neusser Auktionshaus wollte einen Judenstern und Dokumente von KZ-Häftlingen versteigern. Nach vehementen Protesten wurde die Auktion nach Angaben der Landesregierung abgesagt.

Neuss - Eine umstrittene Versteigerung von Holocaust-Zeugnissen ist nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung abgesagt worden. Dies habe der Chef des Auktionshauses telefonisch Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) mitgeteilt, sagte ein Sprecher Liminskis. Die umstrittenen Lose waren aus der Online-Vorschau des Auktionshauses in Neuss am Sonntag verschwunden.

Nach dem Internationalen Auschwitz-Komitee hatte auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) die geplante Versteigerung scharf kritisiert. „So etwas gehört sich schlicht und ergreifend nicht, und es muss klar sein, dass wir eine ethische Verpflichtung haben gegenüber den Opfern, derartige Dinge zu unterbinden“, sagte Wadephul zu Beginn einer Auslandsreise in mehrere Balkan-Staaten.

Telefonat mit polnischem Außenminister

Er habe mit seinem polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski über den „ungeheuerlichen Vorgang“ gesprochen, sagte Wadephul. Er sei sich mit ihm „völlig einig, dass ein solcher Versuch, ein Geschäft mit dem Verbrechen der Schoah zu machen, abscheulich ist und unterbunden werden muss“.

„Wir haben zur Kenntnis genommen, dass jetzt für morgen eine Auktion offensichtlich nicht mehr beabsichtigt ist und auch Dinge von den Internetseiten verschwunden sind“, sagte Wadephul weiter. „Ich erwarte aber, dass dieser Vorgang aufgeklärt wird und dafür Sorge getragen wird, dass ein derartiges Auktionsgeschäft in Deutschland nicht stattfindet.“

Internationales Auschwitz-Komitee kritisierte geplante Auktion

Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, hatte am Samstag in Berlin mitgeteilt, die angekündigte Versteigerung persönlicher Dokumente von NS-Opfern werde von Holocaust-Überlebenden und ihren Angehörigen als „zynisches und schamloses Unterfangen“ gewertet.

Das Leid aller Menschen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden, werde aus kommerziellem Interesse missbraucht. Dokumente der Verfolgung und des Holocaust gehörten den Familien der Verfolgten. Sie sollten in Museen oder in Ausstellungen von Gedenkstätten ausgestellt und nicht zu Handelsobjekten degradiert werden. „Wir fordern die Verantwortlichen des Auktionshauses auf, menschlichen Anstand zu bewahren und die Auktion abzusagen“, hatte Heubner appelliert.

Ursprünglich war Auktion „Das System des Terrors“ geplant

Das Auktionshaus wollte die Versteigerung unter dem Titel „Das System des Terrors Vol. II 1933–1945“ am Montag starten. Nach Angaben des Internationalen Auschwitz Komitees sollten unter anderem Briefe aus Konzentrationslagern, Gestapo-Karteikarten und weitere Täter-Unterlagen angeboten werden. Viele Stücke enthielten persönliche Informationen und Namen von Betroffenen.

Auktionsgegner hatten im Internet zu einer Protest-Demonstration am Auktionshaus aufgerufen. Versteigert werden sollten laut Online-Katalog auch ein antijüdisches Propaganda-Plakat, Dokumente über Zwangs-Sterilisationen und ein Judenstern aus dem KZ Buchenwald mit „Gebrauchsspuren“. Das Auktionshaus war für eine Stellungnahme auch am Sonntag nicht zu erreichen.