Ausstellung zu Leben und Werk von Hofkapellmeister Klughardt

Dessau-Roßlau - Dem langjährigen Dessauer Hofkapellmeister August Klughardt (1847-1902) widmen das Anhaltische Theater und das Dessauer Stadtarchiv eine Ausstellung. Nach der Eröffnung am Samstag im Großen Haus des Theaters kann die Schau über den Komponisten, Dirigenten, Pianisten und guten Freund von Franz Liszt (1811-1886) bis 27. November besichtigt werden.

Anlass ist den Initiatoren zufolge der 175. Geburtstag Klughardts, der in Köthen geboren wurde und in Dessau starb. In Dessau führte er von 1882 an die Hofkapelle. Außerdem hat er sich als Komponist vieler Kammermusik- und Orchesterwerke einen Namen gemacht.

Die Ausstellung vereint Texte und Bilder zum Leben und Werk Klughardts sowie Originaldokumente aus dessen Nachlass im Stadtarchiv. Präsentiert werden den Angaben zufolge auch eine historische Posaune und ein Ölgemälde.