Auto geht am Silvestertag auf A2 in Flammen auf

Magdeburg - Eine böse Überraschung am Silvestertag erlebte ein 51-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 2 Richtung Berlin. Auf Höhe der Anschlussstelle Magdeburg-Zentrum zwang ihn ein Motorschaden zum Halt auf dem Standstreifen. Nach Polizeiangaben entzündete sich in weiterer Folge auslaufender Treibstoff an dem heißen Motor und die Frontseite des Autos brannte aus.

Der Fahrer sowie die Beifahrerin konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand nach kurzer Zeit. Am Auto entstand Totalschaden. Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn Richtung Berlin zeitweise gesperrt.