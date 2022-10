Auto prallt gegen Baum und brennt aus: Fahrer stirbt

Hannover - Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 167 in der Region Hannover bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Fahrer fuhr zwischen den Orten Bolzum und Lühnde, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Dies teilte die Polizei Hannover am Sonntagmorgen mit. Das Auto brannte anschließend aus. Die Identität des verunglückten Mannes blieb zunächst unklar. Wegen des Unfalls wurde die Straße bis kurz vor sieben Uhr morgens gesperrt, wodurch der Verkehr jedoch nur gering beeinträchtigt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.