Autofahrer bei Unfall in Thale schwer verletzt

Thale - Ein von der Sonne geblendeter Autofahrer ist in Thale (Landkreis Harz) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die tiefstehende Sonne habe dem 70-Jährigen am Morgen auf der Blankenburger Straße die Sicht genommen, wodurch sein Auto in die Gegenspur geriet, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort stieß es gegen den Wagen einer 60-Jährigen. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist den Angaben zufolge noch unklar.