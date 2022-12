Autofahrer fährt auf Autobahn gegen Laster und stirbt

Erkner/Potsdam - Nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn A10 ist am Dienstagmittag der 79-jährige Fahrer eines Pkw gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann am Anschluss Erkner (Oder-Spree) auf die A10 in Richtung Frankfurt/Oder auffahren. Dabei prallte er auf dem Beschleunigungsstreifen gegen den Laster, der dort verkehrsbedingt hielt.