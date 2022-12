Autofahrer fährt Böschung hinunter und stirbt

Berlin - Ein 51 Jahre alter Autofahrer ist in Berlin-Oberschöneweide von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Ob der Mann den Folgen des Unfalles oder eines medizinischen Notfalles starb, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann sei am Freitagmittag eine Böschung hinunter gefahren. Der Wagen habe sich dann überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der 51-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.