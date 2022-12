Autofahrerin fährt gegen Laterne und wird schwer verletzt

Buxtehude - Eine 23-Jährige ist mit ihrem Auto gegen einen Laternenmast gefahren und schwer verletzt worden. In Buxtehude-Ovelgönne (Landkreis Stade), an der Einmündung der Bundesstraße 3, hatte sie aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war auf eine Verkehrsinsel gefahren, wie die Polizei Stade am Mittwoch mitteilte. Die Frau aus Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) wurde vom Rettungsdienst in der Nacht zu Mittwoch in eine Klinik in Harburg eingeliefert.

Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Den Gesamtschaden an Auto und Straßenbeleuchtung schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro.