Bauarbeiten auf der A37 am Kreuz Hannover-Buchholz

Hannover - Autofahrer müssen vom 5. November an auf der Autobahn 37 bei Hannover mit Behinderungen wegen Bauarbeiten rechnen. Nach der Sperrung der Autobahn zwischen den Kreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz in der Nacht zum 5. November in Fahrtrichtung Hannover seien Arbeiten und Sperrungen im Kreuz Hannover-Buchholz geplant, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Dort werde das Bankett verbreitert und verdichtet, es werde zu Sperrungen von Fahrspuren und Auf- sowie Abfahrten kommen. Damit solle die für 2023 vorgesehene Sanierung der A37 zwischen den Anschlussstellen Beinhorn und Hannover-Misburg vorbereitet werden.

Für voraussichtlich vier Wochen wird den Angaben zufolge die Abfahrt von der A37 auf die A2 in Richtung Dortmund und Berlin gesperrt, ebenso die Auffahrt von der A2 in Richtung Dortmund auf die A37 in Richtung Hannover. Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Lahe, das Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst sowie das Kreuz Hannover-Ost umgeleitet.