Bauauftrag für LNG-Terminal in Stade erteilt

Stade - Für das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Stade ist ein Bauauftrag erteilt worden. Das Terminal soll am Ende des kommenden Jahres betriebsbereit sein, teilte die landeseigene Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports (NPorts) am Mittwoch mit. Man habe eine Arbeitsgemeinschaft aus mehreren Firmen mit dem Bau beauftragt, hieß es.

Mit zusätzlichen LNG-Importen will Deutschland unabhängiger von russischem Gas werden. Ein weiteres LNG-Terminal wird zurzeit in Wilhelmshaven gebaut.