Behörde in Weimar: Arbeits- und Wirtschaftsförderung

Weimar - Thüringens Landesverwaltungsamt ist jetzt auch für die Arbeits- und Wirtschaftsförderung zuständig. Die Aufgaben der bisherigen Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH (GfAW) seien mit Jahresbeginn übernommen worden, teilte Thüringens größte Behörde am Montag in Weimar mit. Die Strukturveränderung habe die Landesregierung im Mai 2022 beschlossen. Das Landesverwaltungsamt werde damit die zentrale Behörde zur Bearbeitung für Förderverfahren in Thüringen.

Das Land spare durch die Veränderung künftig Umsatzsteuerzahlungen in Millionenhöhe, hieß es in der Mitteilung. Diese seien seit 2021 fällig geworden, wenn es um die Bearbeitung von Förderanträgen ging. Die GfAW sei nun aus dem Handelsregister gelöscht und mit ihren fast 300 Mitarbeitern als Arbeitsgruppe Teil des Thüringer Landesverwaltungsamtes.

Geleitet werde die Abteilungsgruppe vom bisherigen GfAW-Geschäftsführer Erik Fichtner, der zugleich zweiter Vizepräsident des Landesverwaltungsamts wurde. Alle Beschäftigten der Gesellschaft seien übernommen worden und arbeiteten weiterhin an ihren Standorten in Erfurt, Nordhausen, Suhl und Gera.