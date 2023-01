Bei Autovermietung in Chemnitz brennt Bürogebäude

Chemnitz - Bei einer Autovermietung in Chemnitz hat in der Nacht ein Bürogebäude gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 21 Bewohner eines benachbarten Mehrfamilienhauses wurden wegen des Feuers und des starken Rauches in Sicherheit gebracht und in einem Bus der Verkehrsbetriebe betreut. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Das Feuer im Ortsteil Kappel war aus noch unbekannter Ursache am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hätten die Flammen schon aus den Fenstern geschlagen, hieß es. Fahrzeuge wurden demnach nicht beschädigt. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.