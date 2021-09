Berliner Corona-Zahlen kaum verändert

Berlin - Die Berliner Corona-Zahlen erhöhen sich derzeit kaum. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich 85,8 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Am Vortag waren es 85,3 gewesen, am Donnerstag vor einer Woche 82,9.

Berlin liegt damit bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz weiter über dem bundesweiten Durchschnitt. Dieser wurde am Donnerstag auf 76,3 beziffert und ist damit nochmals leicht gesunken. Innerhalb Berlins sind die Werte in Spandau (159,9) am höchsten und in Marzahn-Hellersdorf mit einem Wert von 41,3 am geringsten.