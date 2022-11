Betrunkene Fahrradfahrerin beißt Polizistin

Meiningen - Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist nach Angaben der Polizei eine Beamtin von einer betrunkenen Fahrradfahrerin in die Hand gebissen worden. Die 42-Jährige habe sich eine Verkehrskontrolle in Meiningen nicht gefallen lassen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Ein Atemalkoholtest ergab 2 Promille. Die Fahrradfahrerin wurde am Montagnachmittag daraufhin zunächst auf das nächste Polizeirevier gebracht. Da sich die 42-Jährige nicht beruhigte und in einer Zelle randalierte, wurde die Frau demnach in eine Psychiatrie verlegt.