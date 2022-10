Betrunkener flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Braunsbedra - Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Braunsbedra (Saalekreis) ist ein betrunkener 36-Jähriger leicht verletzt worden. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Während der Verfolgungsfahrt verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Leitplanke und mehreren Verkehrsschildern. Schließlich fuhr er gegen eine Ampelanlage, wo seine Flucht endete. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von über 1,2 Promille. Den Führerschein des 36-Jährigen beschlagnahmte die Polizei.