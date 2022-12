Bewölkter Heiligabend in Berlin und Brandenburg

Berlin - Der Himmel bleibt an Heiligabend in Berlin und Brandenburg den ganzen Tag über stark bewölkt. Auch mit einer weißen Weihnacht sei dieses Jahr leider nicht zu rechnen, teilte der DWD am Samstagmorgen mit. Stattdessen kommt es zu vereinzelten Schauern, der Regen soll jedoch im Laufe des Festtages Richtung Nordosten abziehen.

Die Temperaturen bleiben weiterhin mild. In der Uckermark bleibt es vergleichsweise kühl mit einer Höchsttemperatur von 3 Grad. In Berlin werden jedoch 6 Grad und im Bereich der Elbe-Elster-Niederung sogar 10 Grad Celsius erwartet.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es zunächst stark bewölkt. Am Morgen warnt der DWD Autofahrer vor dichtem Nebel mit Sichtweiten von teilweise unter 150 Metern.