BG Göttingen überrascht im ersten Bundesliga-Spiel

Ulm - Die BG Göttingen ist mit einem überraschenden Sieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Sechs Tage nach ihrem bitteren Scheitern beim Qualifikationsturnier für den FIBA Europe Cup gewann die Mannschaft von Trainer Roel Moors am Mittwochabend mit 93:84 (51:47) bei ratiopharm Ulm. Erfolgreichster Werfer des Spiels war der Göttinger Neuzugang Mark Smith mit 28 Punkten. Der Amerikaner war vor dieser Saison von den Kansas State Wildcats in den USA gekommen.