Brand in Mehrfamilienhaus in Ilmenau: Fünf Verletzte

Ilmenau - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ilmenau im Ilm-Kreis sind fünf Menschen leicht verletzt worden. 14 Bewohner wurden am Sonntagabend in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer brach demnach im Keller des Hauses aus. Die Ursache sei unklar. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.