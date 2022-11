Brandstiftung? Etwa 100.000 Schaden bei Feuer in Unterstand

Apen - Ein Brand in einem Unterstand eines Bauernhofs zwischen Detern (Landkreis Leer) und Apen (Landkreis Ammerland) hat einen Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich bei den noch andauernden Ermittlungen erste Hinweise auf Brandstiftung. Demnach standen beim Eintreffen der Feuerwehr am späten Freitagabend zwei mit Stroh gefüllte Boxen in dem Unterstand in Flammen. Dieser diente demnach als Aufbewahrungsort für landwirtschaftliche Geräte. Ein Traktor konnte noch rechtzeitig herausgeholt werden, wurde durch das Feuer aber stark beschädigt. In der Nähe befinden sich Ställe mit Tieren, auf die das Feuer aber nicht übergreifen konnte. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.