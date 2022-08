Braunkohle rettete die DDR vorm Blackout

Durch gedrosselte sowjetische Öl-Lieferungen schlitterte die DDR in den 1980er Jahren in eine Energie-Not. Alles wurde auf die Braunkohle gesetzt - mit einigen Folgen.

Magdeburg - Da staunten die DDR-Bürger nicht schlecht, als sie am 25. November 1973 im Westfernsehen Bilder von gespenstisch leeren Autobahnen in der Bundesrepublik sahen. Die erste Ölkrise hatte die westlichen Industriestaaten mit voller Wucht erwischt: In Westdeutschland gab es Sonntagsfahrverbote. Auch Tempolimits wurden durchgesetzt, was sich in der aktuellen Energiekrise die Bundesregierung nicht traut.