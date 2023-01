Braunschweigs Schultz schließt sich Viktoria Köln an

Der Regensburger Christian Viet (oben) und der Braunschweiger Michael Schultz (unten) in Aktion.

Braunschweig - Michael Schultz von Eintracht Braunschweig ist mit sofortiger Wirkung zum Fußball-Drittligisten FC Viktoria Köln gewechselt. Das teilte der niedersächsische Zweitligist am Donnerstag mit. Über die Ablösedetails zum Transfer des 29 Jahre alten Innenverteidigers vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Schultz war im Juli 2020 vom SV Waldhof Mannheim zur Eintracht gewechselt. In der Winterpause der Saison 2020/2021 schloss er sich bereits auf Leihbasis den Kölnern an.