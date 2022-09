Bremen beginnt Corona-Impfungen mit angepassten Impfstoffen

Bremen/Hannover - Im Bundesland Bremen und etlichen Landkreisen in Niedersachsen werden ab kommendem Dienstag (13.9.) erstmals die überarbeiteten Corona-Impfstoffe verimpft. Diese Vakzine wurden speziell gegen die Omikron-Variante BA1 entwickelt, sie stehen deshalb nur für Auffrischimpfungen zur Verfügung.

„Viele haben bereits auf die angepassten Impfstoffe gewartet“, sagte die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linkspartei) am Freitag. Sie legte allen Bremerinnen und Bremern nahe, „ihren Impfschutz auffrischen zu lassen, um sich bestmöglich gegen einen schweren Krankheitsverlauf zu schützen“. Die neuen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna werden im Impfzentrum Am Brill, in Impfstellen in Bremen-Nord und Bremen-Ost sowie in der Impfstelle Bremerhaven verimpft.

Auch in Niedersachsen rechnet das Gesundheitsministerium für kommende Woche mit ersten Impfungen mit den neu entwickelten Vakzinen. Zuständig für die Beschaffung seien die Kommunen, sagte ein Sprecher in Hannover. Der Kreis Wolfenbüttel und die Stadt Oldenburg beispielsweise kündigten ebenfalls einen Impfstart für Dienstag an. Es gebe aber vorerst nur wenige Dosen, hieß es aus Oldenburg. Stadt und Kreis Göttingen teilten mit, dass der Impfbeginn sich verzögere.